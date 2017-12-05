Бывший директор «Уральских пельменей» ответил на обвинения в воровстве

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский назвал обвинения в воровстве «черным пиаром». Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам Нетиевского, все возникшие после его ухода финансовые вопросы с «Уральскими пельменями» он уже давно решил в суде. «Это уже не первая попытка черного пиара в мой адрес: год назад подобные обвинения суд отклонил и, более того, обязал выплатить мне компенсацию», — пояснил он.

Бывший директор также удивился, что нынешний руководитель «Уральских пельменей» Сергей Исаев решил вновь публично поднять тему воровства. «Такими обвинениями не бросаются! Какие бы ни были разногласия между нами, это не оправдывает откровенную клевету в мой адрес. Выдвигая обвинения в адрес человека, нужно быть готовым представить доказательства в суде или ответить за свои слова и принести публичные извинения», — заявил Нетиевский.

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Он выразил надежду на то, что несдержанность Исаева не помешает ему продолжить переговоры о мирном соглашении с капитаном «Уральских пельменей» Андреем Рожковым. «С клеветой в мой адрес мы разберемся. Главное, чтобы созданное нами шоу продолжало дарить зрителям позитив, а не ассоциировалось с командой, которая погрязла в склоках. Когда-нибудь мы вместе над всем этим пошутим и посмеемся», — подытожил он.

Ранее в декабре Исаев заявил, что Нетиевский был уволен с поста директора «Уральских пельменей» из-за воровства. «Он стал полагать, что он наш продюсер. И деньги за производство шоу он забирал себе. Вот за это мы его и выгнали», — пояснил он.

Скандал вокруг увольнения Нетиевского начался в 2015 году. После увольнения он решил запретить бывшим коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени» и подал на них в суд. Тем не менее права на товарный знак остались за другими участниками шоу.