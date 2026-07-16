Генерал выступил с призывом после удара ВСУ по машине с главным инженером Запорожской АЭС

Генерал Соболев призвал создать буферную зону после убийства главного инженера ЗАЭС

Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал создать буферную зону после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с главным инженером Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александром Яковлевым. Своим мнением он поделился с НСН.

По словам Соболева, чтобы создать буферную зону, куда бы не долетали украинские дроны, необходимо провести наступательные операции.

«Они будут долбить дальше, а нам останавливаться нельзя. Мировое сообщество тут никак не отреагирует: все, за исключением Китая, закрывают глаза на прославление фашизма на Украине и только поощряют нанесение ударов беспилотниками», — заявил генерал-лейтенант.

В среду, 15 июля, в Энергодаре ВСУ атаковали гражданскую машину дроном. В автомобиле на пассажирских местах находились главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и еще один работник станции. Водитель и инженер не выжили, второй пассажир пострадал.

Руководство ЗАЭС заявило, что произошедшее стало посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Подчеркивалось, что инженер отвечал за безопасность эксплуатации станции.

