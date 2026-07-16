Федоров: Мы продаем брехню, хаос и безответственность

Украина продает «брехню, хаос и безответственность». Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны республики Михаил Федоров во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Мы продаем брехню, хаос, безответственность, нам надо кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили», — заявил Федоров.

По его словам, гражданам Украины не нужен «человек с дубинкой», насильно отправляющий их на фронт.

Ранее Федоров заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить.