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13:31, 16 июля 2026Бывший СССР

Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной

Федоров: Мы продаем брехню, хаос и безответственность
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина продает «брехню, хаос и безответственность». Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны республики Михаил Федоров во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Мы продаем брехню, хаос, безответственность, нам надо кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили», — заявил Федоров.

По его словам, гражданам Украины не нужен «человек с дубинкой», насильно отправляющий их на фронт.

Ранее Федоров заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить.

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