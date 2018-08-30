США «фактически прекратили» выдачу виз россиянам

Вопрос приезда родственников утонувшего в США россиянина не решен, так как американская сторона «фактически прекратила» выдавать визы гражданам России, даже по гуманитарным случаям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула в Хьюстоне Александра Писарева.

«Сейчас же за ним вот так не прилетишь — американцы же не дают визы… Пока вопрос не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — заявил Писарев.

По его словам, возможно, тело погибшего отправят в Россию без присутствия родственников. Предполагается, что этим вопросом будет заниматься страховая компания. В генконсульстве также заявили о готовности оказать необходимую помощь.

О смерти россиянина стало известно ранее 30 августа. Отмечалось, что 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга и еще около 30 иностранных туристов арендовали три лодки-понтона и отправились в один из заливов водохранилища. Несколько человек решили искупаться, но не надели спасательные жилеты и начали тонуть из-за поднявшегося ветра. Расследованием произошедшего занимаются местные службы.

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