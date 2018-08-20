Российская туристка села в резиновую лодку и погибла

Российская туристка погибла в Алтайском крае во время сплава по реке Катунь на резиновой лодке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ по Алтайскому краю.

По данным СК, всего в лодке было шестеро путешественников из Барнаула. Они разбили палатки на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь», а затем начали сплавляться по реке. Течение унесло лодку к лежащему в воде дереву, в результате чего она лопнула. Одна из туристок, 22-летняя жительница Барнаула, утонула.

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента.

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В июле на реке Миссури в США затонул экскурсионный автобус-амфибия (Duck Boat). В результате погибли 17 туристов, включая детей. Туристическая лодка, на борту которой находился 31 пассажир, не смогла справиться с сильным ветром и плохими погодными условиями и постепенно пошла ко дну. Позже выяснилось, что капитан судна настаивал на том, что спасательные жилеты пассажирам не пригодятся, потому что поездка пройдет без нештатных ситуаций.

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