Россиянин утонул в США

Россиянин утонул в водохранилище Пауэлл в США, еще несколько человек пострадали, сообщает The Salt Lake Tribune.

20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга и еще около 30 иностранных туристов арендовали три лодки-понтона и отправились в один из заливов водохранилища. Затем несколько человек решили искупаться, однако не надели спасательные жилеты. В это время поднялся ветер, и они начали тонуть.

Некоторым удалось доплыть до берега, другие смогли забраться на лодку. Погибший россиянин находился на глубине около трех метров, когда члены тургруппы его обнаружили. Они попытались оказать ему помощь, однако медики, встретившие группу на берегу, констатировали смерть Курганова.

Два человека, пытавшихся извлечь тело мужчины из воды, получили ранения винтом лодки и были доставлены в больницу.

Местные службы занимаются расследованием произошедшего.

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