В Азии станет одной англоязычной страной больше

В Азии появится еще одна англоязычная страна. Тайвань сделает английский язык официальным в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Китайской Республики на Тайване Уильям Лай, пишет Hong Kong FP.

По его словам, нововведение должно повысить уровень владения английским языком среди тайваньцев и помочь им найти возможности для работы за рубежом. Программа предусматривает создание двуязычных школ по всей стране, где английский будет преподаваться с первых классов.

Инициатива сделает Тайвань многоязычной страной, заявил Лай. Как отмечает издание, на острове говорят также на китайском (83,5 процента населения говорят на нем дома), тайваньском (81,9 процента), диалекте хакка (6,6 процента), и других австронезийских языках.

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В 2017 году на Тайване был принят закон о развитии местных языков, согласно которому языки аборигенов считаются официальными.

Тайвань — де-факто отдельное государство, де-юре — одна из провинций Китайской Народной Республики. Разделение произошло в 1949 году, когда после окончания гражданской войны на материке коммунисты создали Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине, а проигравшие гоминьдановцы бежали на остров, где основали Китайскую Республику на Тайване. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР.

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