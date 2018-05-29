Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу

Китайцы избили туриста в баре Камбоджи за политические татуировки на лбу и подбородке. Об этом сообщает Metro.

32-летний британец Пол Фаррелл, который живет на острове Тайвань, набил на лбу слово «Тайвань» китайскими иероглифами и нарисовал на подбородке флаг страны.

Когда мужчина отдыхал в пабе в Камбодже, несколько китайцев пришли в бешенство, увидев эти татуировки на лице Фаррелла. Один из них крикнул, что Тайвань — это Китай, завязался спор, и туриста избили. У Фаррелла была разбита голова, рассечена губа и выбиты два зуба.

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Очевидцы сообщили, что компания китайцев кидала в мужчину стулья и успокоилась, только когда он признал, что Тайвань — это Китай.

Позже Фаррелл сознался, что он набил татуировки, будучи пьяным, и планирует свести их лазером.

Тайвань — де-факто отдельное государство, де-юре — одна из провинций Китайской Народной Республики. Разделение произошло в 1949 году, когда после окончания гражданской войны на материке коммунисты создали Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине, а проигравшие гоминьдановцы бежали на остров, где основали Китайскую Республику на Тайване. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР. Отдельным государством Китайскую Республику признали 19 стран.

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