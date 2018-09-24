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В США захотели подвинуть Россию с поста «главной страшилки»

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Администрация США планирует обвинить Китай во «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США. Об этом пишет Axios со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника.

«Мы не собираемся позволить только России быть главной страшилкой... Это Россия и Китай», — сказал собеседник издания. По его словам, в ближайшие недели начнется «наступление» на Поднебесную по широкому фронту — с обвинениями выступят Белый дом, а также министерства финансов, торговли и обороны.

Источник уточнил, что у США есть «тонны» доказательств к готовящимся обвинениям. В частности, Пекин собираются обвинить в кибератаках, вмешательстве в выборы, а также промышленной войне, включающей кражу интеллектуальной собственности. «Мы собираемся показать, как китайцы проникли в США и что мы делаем, чтобы противостоять им», — сказал он.

20 сентября США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Американская сторона пошла на такие меры из-за покупки Китаем российских истребителей Cу-35 и комплексов ПВО С-400. Отмечалось, что конечной целью санкций является Россия, однако «Вашингтон ясно дал понять, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность».

В начале 2018 года между США и Китаем вспыхнула торговая война, строящаяся на взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Первый удар нанес американский президент Дональд Трамп, обвинивший Пекин в нечестной игре и пожаловавшийся на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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