Китай отказал США в праве вмешиваться в российско-китайские дела

Китай считает сотрудничество с Россией в военной сфере нормальной практикой в международных отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан, вызвавший посла США Терри Брэнстеда, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Китайско-российское военное сотрудничество является нормальным между двумя суверенными государствами, и США не имеют права вмешиваться, — заявил он, добавив, что американскому послу было сделано «серьезное представление» в связи с санкциями Вашингтона из-за покупок Пекином российского оружия. — Своими действиями Вашингтон грубо нарушил базовые нормы международного права, в полной мере проявив гегемонизм».

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Чжэн пообещал, что Китай предпримет все необходимые меры для решительной защиты своих национальных интересов, и предупредил, что «США должны немедленно исправить ошибки и отозвать свои так называемые санкции, в противном случае они понесут всю ответственность».

Также стало известно, что Китай принял решение немедленно отозвать из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна. Как уточняет РИА Новости, это связано с санкциями, введенными США из-за военного сотрудничества Китая с Россией.

20 сентября США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Американская сторона пошла на такие меры из-за покупки Китаем российских истребителей Cу-35 и комплексов ПВО С-400.

Отмечалось, что конечной целью санкций является Россия, однако «Вашингтон ясно дал понять третьим странам, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия».

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