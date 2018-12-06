ОПЕК замер в ожидании решения Путина

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ждет решения президента России Владимира Путина, чтобы принять окончательный вердикт касательно нового соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, которые собрались на саммите ОПЕК в Вене.
Агентство утверждает, что Москва неохотно идет на сокращение добычи, а итоговое решение будет принимать российский лидер. По данным Bloomberg, глава Минэнерго Александр Новак планирует вылететь в Санкт-Петербург, чтобы провести оперативные переговоры с Путиным, на которых глава государства намерен узнать выгоду для России от сокращения.
Лишь после обнародования российской позиции на этих переговорах ОПЕК продолжит консультации, так как доля Москвы в мировой нефтедобыче значительно превышает доли всех членов картеля, кроме Саудовской Аравии, которая выступает лидером ОПЕК в переговорах. «Мы столкнулись с сопротивлением со стороны России касательно значительного сокращения», — сетует анонимный источник агентства.
Изначально Саудовская Аравия и страны ОПЕК планировали договориться о сокращении добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки, при этом от России требовали сократить добычу на 300-350 тысяч баррелей в сутки. Российские представители, в свою очередь, утверждали, что готовы сократить добычу всего лишь на 140-150 тысяч баррелей в сутки. Теперь ОПЕК обсуждает новые параметры — общее сокращение на миллион баррелей в сутки на полгода.
Агентство отмечает, что зависимость ОПЕК от России демонстрирует трансформацию картеля, который перестал быть независимым в своих решениях от внешних факторов. Россия, которая не является членом картеля, фактически задает тон всей дискуссии в ОПЕК, отмечает Bloomberg.