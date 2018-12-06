Россия и Иран обрушили нефть

Нефть марок Brent и WTI подешевела на пять процентов в ходе торгов 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне переговоров о продлении соглашения ОПЕК+, которому препятствуют Россия и Иран.

Баррель марки Brent в течение торговой сессии подешевел с 61,94 до 58,47 доллара, марки WTI — с 53,28 до 50,3 доллара. В обоих случаях падение превысило пять процентов.

На момент публикации баррель Brent торговался по 59,67 доллара, WTI — по 51,23 доллара.

Незадолго до этого министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи пока не достигли договоренности о продлении соглашения на 2019 год. «По моему личному убеждению, ни для кого не должно быть сделано исключений. Но мы выслушаем всех, чтобы достичь консенсуса по данному вопросу», — сказал министр, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее 6 декабря Bloomberg сообщил, что окончательные параметры новой сделки во многом зависят от России и ее президента Владимира Путина. Пока Москва согласна сократить добычу на 140-150 тысяч баррелей в день, в то время как ОПЕК настаивает на 300 тысячах. В этом случае суммарное сокращение составит миллион баррелей в день.

Еще одним препятствием для заключения соглашения может стать Иран, который на фоне санкций США требует для себя исключения. «Да, мы рассчитываем получить освобождение (от ограничения добычи нефти). Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции», — заявлял министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, которого цитировал «Интерфакс».

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