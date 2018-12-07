Россия загадочно спасла соглашение ОПЕК

Россия фактически спасла соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в ОПЕК.

Источник российского агентства утверждает, что российский министр энергетики Александр Новак взял на себя ответственность примирить Саудовскую Аравию и Иран, которые традиционно враждуют друг с другом даже на саммитах ОПЕК, как правило, проходящих вне политики. По словам источника, Новак лично пообщался с представителями Эр-Рияда и Тегерана, после чего дело сдвинулось с мертвой точки.

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«Из тупика переговоры удалось вывести Новаку, благодаря тому, что он провел личные встречи», — утверждает агентство, подчеркивая, что источник не смог объяснить, как именно это удалось сделать российскому министру. Детали переговоров неизвестны.

При этом Россия сама долгое время была главным препятствием соглашению — Москва отказывалась сокращать добычу на более чем 150 тысяч баррелей в сутки. Однако в конечном итоге пошла на уступки и договорилась снизить производство нефти на 200 тысяч баррелей. После этого главным препятствием стал Иран, который вовсе отказывался идти даже на символическое сокращение из-за введенных санкций со стороны США против Исламской Республики.

По итогам трех дней сложнейших переговоров страны ОПЕК вместе с партнерами вне картеля договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей нефти в день. Решение стало реальным прорывом, так как два дня из Вены, где проходил саммит, поступали только негативные новости о том, что сделка под угрозой. В итоге на 800 тысяч баррелей в общей сложности должны сократить добычу страны ОПЕК, еще на 400 тысяч — партнеры вне картеля.

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