Нефть взлетела

Баррель нефти марки Brent подорожал на 6,8 процента на фоне сообщений о договоренности участников сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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В 12:33 по московскому времени баррель стоил 59,16 доллара. После появления новостей о достижении согласия (17:00 мск) он подорожал до 63,18 доллара. На момент публикации цена барреля составляла 62,65 доллара.

Баррель американской марки WTI также подорожал: с 50,68 доллара в 12:33 по московскому времени до 54,01 доллара в 16:44. Рост котировок составил 6,5 процента. На момент публикации стоимость барреля WTI составляла 53,5 доллара.

Курс рубля вырос на 1,5 процента: с 66,99 рубля за доллар до 65,98 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Относительно евро рубль укрепился на 1,1 процента: с 76,24 до 75,37 рубля за евро.

Ранее 7 декабря участники соглашения ОПЕК+ (все страны-члены ОПЕК и 11 независимых государств, включая Россию) договорились о продлении сделки на 2019 год. По ее условиям, общий уровень добычи нефти сократится на 1,2 миллиона баррелей в сутки. На Россию придется 200 тысяч баррелей, для попавшего под санкции США Ирана будет сделано исключение.

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