Россиян захотели оставить без импортного алкоголя

Новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» может существенно осложнить поставки иностранного спиртного в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Комитета производителей алкогольной продукции, направленное в Минфин.

Техрегламент устанавливает единые требования к российским производителям алкоголя и импортерам в части полного соответствия сырья и производственных помещений техрегламенту «О безопасности пищевой продукции». При производстве за границей импортер не сможет «гарантировать и документально подтвердить», что продукция соответствует всем российским нормам. Таким образом возникает риск запрета на импорт ряда напитков.

Помимо этого, новый техрегламент меняет определение ликеро-водочных изделий (ЛВИ), исключая из него дистилляты. «Иными словами, часть продукции, которая сейчас относится к ЛВИ, перестает ею быть, и, следовательно, завод не сможет ее выпускать, так как лицензия у него именно на выпуск ЛВИ», — говорится в письме.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что не разделяет опасений иностранных производителей и считает, что требования к импортированным и произведенным в России напиткам должны быть одинаковыми.

Летом уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предлагал президенту России Владимиру Путину ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. По его расчетам, это даст государству до 30 миллиардов рублей и защитит российских виноделов от конкуренции.

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