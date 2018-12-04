Алкоголю отказали в смертельной опасности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против размещения на алкогольных напитках этикеток с надписью «Алкоголь убивает», говорится в сообщении ведомства.

«ФАС России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись: "Алкоголь убивает"», — сказано в сообщении.

Ведомство считает приемлемым решением ввести единообразное предупреждение о вреде алкоголя для всех видов напитков. Это не окажет дополнительной нагрузки на производителей. Однако надпись «Алкоголь убивает» ФАС приравнивает к рисункам и считает такую меру избыточной.

Законопроект о государственном регулировании алкогольной промышленности и об ограничении потребления алкоголя был внесен в Госдуму в октябре. Среди его авторов значится депутат Виталий Милонов. В документе описывается внешний вид предлагаемого предупреждения. Оно должно окаймляться черной рамкой и занимать не менее 50 процентов площади всей этикетки.

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