Определены самые пьющие российские регионы

Проблема алкоголизма острее всего стоит в таких регионах, как Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми. Об этом стало известно из исследования «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», которое провели эксперты проекта «Трезвая Россия», передает газета «Известия».

Высокие показатели по уровню потребления алкоголя также выявлены в Кировской, Владимирской и Костромской областях. В этих регионах основными проблемами названы молодежный алкоголизм, высокая доля контрафакта и рост преступности, отмечают авторы исследования.

Самыми трезвыми регионами оказались кавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В верхнюю часть рейтинга трезвости регионов попали Белгородская, Тюменская и Волгоградская области, а также Ставропольский край и Калмыкия.

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Рейтинг составлялся на основе открытых источников Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Эксперты оценивали число смертей и заболеваний от алкоголизма, а также количество совершенных в состоянии опьянения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного. Исследование также учло объем проданного алкоголя и особенности регионального законодательства в этой сфере.

В октябре агентство Zoom Market составило собственный рейтинг трезвости регионов России. По их данным, самым пьющим городом был признан Саратов. На втором месте — Ханты-Мансийск, замкнула тройку Пермь. Через два дня Минздрав опроверг результаты исследования и призвал ориентироваться на исследование «Трезвой России».

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