В самом пьющем регионе создали «зоны трезвости»

Вице-губернатор Чукотки Евгений Подлесный усомнился в результатах исследования, согласно которому возглавляемый им регион был признан самым пьющим в России. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, все показатели необходимо смотреть в динамике, тогда окажется, что уровень алкоголизма на Чукотке падает. «У нас многое делается в регионе — ограничивается время продаж алкоголя, увеличивается количество населенных пунктов с полным или частичным ограничением продаж, появляются села, где вообще запрещена реализация спиртного», — объяснил вице-губернатор меры борьбы с алкоголизмом населения. Эта инициатива исходила от самих жителей, подчеркнул он.

Вице-губернатор также указал на неточность методики определения трезвости граждан. «Часть проблемы, почему мы выходим на первое место, скрыта именно в самой методике», — убежден он. Отмечается, что розничная продала алкоголя запрещена с 20 до 12 часов следующего дня. Также действует запрет на продажу алкоголя в дни некоторых праздников.

25 ноября был опубликован «рейтинг трезвости» российских регионов, составленный экспертами проекта «Трезвая Россия». Согласно ему, самыми проблемными регионами оказались Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми, а самыми трезвыми — кавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В октябре агентство Zoom Market составило собственный рейтинг трезвости регионов России. По их данным, самым пьющим городом был признан Саратов. На втором месте — Ханты-Мансийск, замкнула тройку Пермь. Через два дня Минздрав опроверг результаты исследования и призвал ориентироваться на исследование «Трезвой России».

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