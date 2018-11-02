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Россия обогнала другие страны по смертности от табака и алкоголя

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Смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.

«В глобальном измерении порядка 20 процентов смертности у людей ассоциировано с потреблением табака, потребление алкоголя в глобальном измерении связано примерно с десятью процентами смертности, а для нашей страны этот процент существенно выше», — сказал Салагай на форуме «Сообщество». Он добавил, что в первую очередь от табака и алкоголя гибнут россияне трудоспособного возраста.

По данным ООН, ежегодно от табака умирает примерно семь миллионов человек — это больше, чем суммарное количество смертей от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии. Еще три миллиона погибают от алкоголя. В рейтинге самых вымирающих от спиртного наций Россия заняла третье место: в 2016 году в стране от пьянства умерли 180 тысяч мужчин и 43 тысячи женщин. Первое и второе места в рейтинге заняли Китай и Индия.

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