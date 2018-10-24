Названы самые пьющие российские города

Саратов стал лидером рейтинга самых пьющих городов России. Об этом по итогам федерального соцопроса сообщает агентство ZOOM MARKET.

На втором месте расположился Ханты-Мансийск, замкнула тройку Пермь. В топ-10 также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

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Санкт-Петербург, в котором, по версии Сергея Шнурова, пить лучше всего, разместился на 11 месте. Москва оказалась на 16 строчке. Замыкает рейтинг Казань (25 место).

Участникам опроса задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?» «Как часто Вы употребляете алкоголь?» «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?». Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах России. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

В мае ZOOM MARKET назвало российские города с самыми матерящимися жителями. Тогда в тройке лидеров оказались Пермь, Воронеж и Иваново.

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