Контроль за ценами и качеством алкоголя отрезвил россиян

Россияне стали значительно меньше пить спиртного после усиления контроля за соблюдением минимальных цен, качеством этой продукции и внедрения ЕГАИС. Об этом сообщил РИА Новости глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Он напомнил, что подушевой уровень потребления алкоголя за последние 12 лет снизился в России на 40 процентов. Однако и нынешний показатель пока далек от идеального.

Алешин призвал больше внимания уделить планомерной борьбе с оборотом суррогатного спиртного.

Ранее, в апреле, специалисты Минздрава отметили положительный эффект запретов на продажу алкоголя в ночное время, а также в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и культуры.

В 2017 году объемы продажи водки на территории России сократились на 16,6 процента по сравнению с предыдущим годом. На это обратили внимание в Национальном союзе защиты прав потребителей. Снижение продаж фиксируется и для всей остальной алкогольной продукции, за исключением фруктовых вин.

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