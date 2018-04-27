В России стали пить на 40 процентов меньше

Россияне стали меньше пить спиртные напитки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что потребление алкоголя по сравнению с 2006 годом снизилось почти на 40 процентов. Этого удалось достичь благодаря реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

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Среди прочего, в Минздраве отметили положительный эффект от запрета на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00. Кроме того, важную роль играют коммуникационные кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

Помимо этого, Минздрав поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,6 процента по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 миллиона декалитров.

12 февраля вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, рассказал, что власти не планируют повышать в 2018 году минимальную розничную цену на водку.

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