Цены на коньяк попросили поднять на треть

Крупнейшие производители коньяка попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева поднять минимальную цену на свою продукцию на 30 процентов, пишет РБК со ссылкой на обращение организации «Союзконьяк».

По расчетам производителей, справедливая цена пол-литровой бутылки коньяка должна равняться 493 рублям вместо нынешних 371. Участники рынка настаивают, что коньяк — премиальный алкогольный напиток высокого качества, его покупают для употребления по особым случаям, а значит, он не может быть дешевым.

При этом члены «Союзконьяка» (в него входят семь крупнейших компаний-производителей) поддерживают планы Минфина по повышению минимальных цен на крепкий алкоголь (выше 28 градусов), но считают его недостаточным. В настоящее время минимальную розничную цену ведомство предлагает повысить до 388 рублей, то есть на 4,5 процента.

Опрошенные изданием участники рынка считают, что за счет повышения цен удастся вытеснить производителей контрафактной продукции. Они признают, что достоверного способа определения качества в данный момент не существует, и не поясняют, как именно цена повлияет на борьбу с контрафактом.

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