Россияне поддержали идею продажи алкоголя с 21 года

Три четверти россиян считают, что минимальный возраст продажи любого алкоголя следует повысить с 18 до 21 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом доля высказывающихся за соответствующие поправки в законе респондентов, как отмечают социологи, в течение пяти последних лет остается неизменной. В Минздраве, по данным издания, подготовят законопроект с новыми ограничениями в 2019 году.

За то, чтобы оставить законодательство в этой области неизменным, выступает 21 процент опрошенных (в 2017-м — 20 процентов).

Социологи также опросили россиян о негативных последствиях употребления спиртного. Чаще всего респонденты упоминали семейные разводы (44 процента), потерю работы и жилья (42 процента), бытовые травмы (39 процентов) и ДТП (38 процентов). Треть опрошенных (33 процента) считают алкоголь причиной преступности.

О негативном действии спиртного на здоровье осведомлены 46 процентов респондентов.

В соответствии с нынешним законодательством продажа алкоголя любой крепости допускается только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

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