Виноделы попросили у Путина миллиарды и защиту от конкурентов

Российские виноделы просят увеличить господдержку и снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами. Об этом в субботу, 9 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

Сейчас поддержка виноделов обходится государству в 1,5 миллиарда рублей ежегодно. «Но, по словам Титова, требуется на порядок больше: для выполнения целевых показателей для покупки земли, высадки виноградников, инвестиций в производство и инфраструктуру и другого потребуется не менее 50 миллиардов рублей ежегодно», — отмечает издание.

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Титов предлагает ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. По его мнению, это даст государству до 30 миллиардов рублей. «24 мая Путин написал на нем: "Патрушеву Д. Н. (министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — прим. «Ленты.ру») и Белоусову А. Р. (помощник президента Андрей Белоусов — прим. «Ленты.ру») рассмотреть и доложить"», — пишет газета.

Борис Титов является председателем совета Союза виноградарей и виноделов России. Его семье принадлежит один из крупнейших производителей вин в России — «Абрау-Дюрсо».

По данными Союза виноградарей и виноделов, ежегодно в Россию ввозится около одного миллиарда бутылок импортного алкоголя.

В декабре 2017 года агентство РБК сообщало о планах властей ввести квоту размером не менее 30 процентов для российских вин в магазинах и ресторанах.

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