Россиян заставят покупать крымские вина

В России могут ввести квоту размером не менее 30 процентов для российских вин в магазинах и ресторанах. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает РБК со ссылкой на резолюцию премьера на письме представителей Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ – включает «Массандру», «Инкерман», «Новый свет», «Золотую балку» и другие).

​Введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок», считают авторы письма.

В российскую розницу отечественным виноделам невозможно зайти без бонусов, жалуются производители. «В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей. Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции», — заявила глава совета КБВВ Янина Павленко.

По данным Национального союза защиты прав потребителей России, производство вина за первые девять месяцев 2017 года сократилось на 15 процентов.

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