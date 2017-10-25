Производство вина в мире снизится до минимума за последние полвека

Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) предупредила, что 2017 год может стать худшим для отрасли за последние 56 лет. По оценке экспертов, объемы производства вина в мире снизятся на восемь процентов — до 247 миллионов гектолитров (1 гектолитр эквивалентен 133 стандартным винным бутылкам). О результатах исследования OIV сообщает The Guardian.

Причина падения производства вина — неблагоприятные погодные условия в ключевых винодельческих странах Европы, таких как Испания, Италия и Франция. Весной виноградники пострадали от заморозков, летом — от жары. В Калифорнии большой ущерб виноделам нанесли пожары.

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В частности, выпуск итальянских вин может сократиться почти на четверть — до 39,3 миллиона гектолитров. Французским виноделам OIV предрекает сокращение производства на 19 процентов — до 36,7 миллиона гектолитров, испанским — на 15 процентов, до 33,5 миллиона гектолитров.

В России, по данным Национального союза защиты прав потребителей, производство вина за первые девять месяцев текущего года также сократилось на 15,1 процента. Выработка шампанских и игристых вин снизилась на 16,2 процента.