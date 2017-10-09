В России нарастили производство водки и коньяка

Алкогольные предприятия в январе-сентябре 2017 года произвели 56 миллионов декалитров водки — на 18 процентов водки больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Национального союза защиты прав потребителей.

В свою очередь спиртовые заводы за указанный период произвели 38,8 миллиона декалитров этилового ректификованного спирта (рост 23,1 процента).

При этом производство вина за первые девять месяцев года, наоборот, сократилось на 15,1 процента, до 23,8 миллиона декалитров. Выработка шампанских и игристых вин также снизилась на 16,2 процента до 7,2 миллиона декалитров. Производство конька в январе-сентябре выросло на 7,7 процента до 5,5 миллиона декалитров.

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В августе Минздрав России предложил повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, считают в ведомстве.

В мае в Минпромторге заявляли, что оптимальная цена на водку должна составлять 100-130 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. Ведомство полагает, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на снижение цен на легальный алкоголь.