Бизнес
 

Отечественные виноделы попытались навязать «Аэрофлоту» свою продукцию

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Российские виноделы под лозунгом импортозамещения намерены ограничить поставки в Россию элитных европейских вин, пишет в пятницу, 15 сентября, газета «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что виноделы при этом намерены использовать административный ресурс. Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы Юга России» уже обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить и наказать компанию «Аэрофлот» за тендер на закупку миллиона бутылок импортного вина производства Франции, Италии и Испании. Как считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, «тот, кто принимает такие решения, не верит в российских виноделов».

Вместе с тем, как утверждает издание, отечественные компании пока не в состоянии обеспечить необходимый объем выпуска продукции премиального качества по приемлемым ценам. «Это нереально. Российским виноделам вполне по плечу произвести ограниченную партию вина, соответствующую лучшим международным стандартам, однако обеспечить стабильную поставку сотен тысяч бутылок такого качества им пока не под силу», — сказал изданию исполнительный директор Российской ассоциации сомелье Анатолий Корнеев. С ним согласилась представитель группы «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева: «В России есть премиальные вина, но пока в небольшом количестве. Российское вино объективно дороже — производство требует больших инвестиций, предложение ограничено, смысла снижать цены нет. Например, премиальное вино "Усадьба Дивноморское" стоит более 2000 рублей за бутылку».

Газета также напоминает о прошлогоднем скандале с поставками отечественного вина для экономкласса «Аэрофлота». Огромный по объемам тендер выиграла новороссийская «Фирма Сомелье», но так и не сумела наладить поставки качественного вина в нужном количестве. В итоге тендер был фактически провален — обнаружились фальсификации продукции с добавлением спирта и воды, а компания лишилась лицензии.

В «Аэрофлоте» заявили «Ленте.ру», что предлагаются как импортные, так и российские вина. Например, игристое вино «Абрау-Дюрсо» в бизнес-классе на внутренних авиалиниях. В компании добавили, что в бизнес-классе международных линий подают вино импортных производителей, поскольку российские «не могут предложить товар, равный по качеству, в необходимом объеме и в той же ценовой категории, что и импортные поставщики». «При равном качестве вино российских производителей выйдет значительно дороже», — добавил представитель «Аэрофлота».

Он также уточнил, что среди бюджетных вин авиакомпания закупает российское вино, поскольку «удовлетворяющее требованиям качества в этой категории вино имеется». «При появлении на рынке вин российского производства, удовлетворяющего тем требованиям, которые мы заявляем, они будут включены в перечень вин для бизнес-класса. Пассажир бизнес-класса привык к вину высокого подтвержденного уровня качества, и мы должны быть уверенны, что оправдаем эти ожидания», — добавил он.

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