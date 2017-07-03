Ткачев понадеялся улучшить демографическую ситуацию с помощью вина

Снижение уровня потребления крепких напитков за счет вина может положительно сказаться на демографической ситуации в России. Об этом в программе «Поздняков» на НТВ рассказал глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Мы страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина — прим. «Ленты.ру») изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — сказал министр.

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Ткачев отметил, что в странах Европы реклама вина разрешена и это не сказывается на здоровье населения. Он предположил, что это связано с тем, что жители России предпочитают крепкие алкогольные напитки.

«Сейчас ситуация (в России — прим. «Ленты.ру») меняется в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть», — посетовал министр.

Ткачев также подчеркнул, что в стране растет производство вина, появляются качественные сорта, которые гораздо дешевле французских или итальянских вин. «Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50 процентов, есть господдержка, есть востребованность этого продукта», — добавил он.

В июне российская делегация специалистов презентовала в Австрии 22 образца вин. Мероприятие было организовано совместно с австрийскими компаниями, объединенными в проект House of Russian Wine, при поддержке Союза виноделов Австрии. Австрийских экспертов познакомили с основными винодельческими регионами России — Долиной Дона, Кубанью, Крымом и Севастополем.