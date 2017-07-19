Минфин поддержал идею раздельно регулировать вино и остальной алкоголь

Минфин России поддерживает предложение Минсельхоза о раздельном регулировании вина и другой алкогольной продукции. Об этом в среду, 19 июля, заявил ТАСС заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Есть инициатива Минсельхоза, и в целом мы не возражаем, что вино и виноделие должно регулироваться отдельно», — сообщил он.

Заявление представителя Минфина относилось к законопроекту «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», внесенному в Госдуму 14 июля 2017 года.

В пояснительной записке к данному документу предлагается внести законодательные изменения, которые позволят разграничить производство и регулирование алкогольной продукции на основе этилового спирта и так называемых «благородных напитков», производимых из винограда. Общее регулирование «существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия», а также затрудняет надзор и контроль за соблюдением законодательства в этой сфере. По мнению авторов законопроекта, разделение «будет способствовать формированию системной единообразно толкуемой и применяемой нормативной правовой базы, что должно стать определяющим условием для стимулирования развития виноградарства и виноделия в России».

Также в документе указывается на необходимость реализации различных программ, способствующих изменению структуры потребления алкоголя «путем снижения потребления крепких алкогольных напитков».

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15 января президент России Владимир Путин передал Минфину функции совершенствования госуправления в сфере регулирования производства и оборота спирта и алкогольной продукции. Расширение полномочий ведомства происходит «в целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти».

С 1 января 2016 года Росалкогольрегулирование обязало подключиться к ЕГАИС всех оптовых торговцев алкоголем, а с 1 июля данное требование распространили также на розничных продавцов. С июля 2016 года внедрить систему на своих предприятиях обязаны также российские пивовары (кроме предприятий с объемом производства менее 300 тысяч декалитров в год).