Виноделы пожаловались на недоступность блокчейна для учета каждой бутылки

Малые производители вина в России не могут позволить себе оборудование для поштучного учета бутылок с алкоголем, поскольку такое оборудование стоит дороже всего предприятия. Об этом заявил глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, передает РИА Новости.

По его словам, совершенствование Единой государственной автоматизированной информационной системы системы (ЕГАИС) одной линии для предприятия обойдется последнему в 300 тысяч долларов.

«Для больших предприятий эти затраты ужасны, и пусть даже в следующем году они поднимут цену на вино минимум на 10 процентов, я не понимаю, как малые предприятия будут в этой системе работать. Оборудование будет дороже самих малых предприятий стоить. Это нерыночная история для развития малых производителей», — сказал Попович.

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Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что в России с июля 2018 года заработает система поштучного учета алкогольной продукции с использованием технологии блокчейн. В структуре отмечают, что государство со своей стороны уже готово к запуску системы, и теперь дело за производителями, которые должны внедрить систему на предприятиях.

В настоящее время учет алкогольной продукции осуществляется только на этапе производства, когда на бутылку наносят специальную метку, которую сканируют в магазине при покупке. С внедрением новой системы каждую отдельную бутылку можно будет отследить на всем пути от производителя к потребителю.

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