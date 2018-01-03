Россияне скупили итальянское вино

Экспорт итальянского вина в 2017 году достиг рекордных показателей. Об этом со ссылкой на ассоциацию итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщает газета La Stampa.

Италия в минувшем году продала вина на 6 миллиардов евро. Рекордных показателей удалось добиться за счет российского рынка, где продажи увеличились на 47 процентов. Указывается, что итальянское вино стало одним из немногих агропродовольственных товаров в России, не пострадавших от эмбарго.

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Увеличения продаж удалось добиться и в Китае: рост продаж итальянского вина в Поднебесной составил 25 процентов.

В других странах-импортерах итальянского вина также отмечался рост. В Великобритании продажи выросли на 8 процентов, в США — на 6 процентов, в Германии — на 3 процента.

В октябре Международная организация виноградарства и виноделия предупредила, что 2017 год может стать худшим для отрасли за последние 56 лет. По оценке экспертов, объемы производства вина в мире снизятся на восемь процентов — до 247 миллионов гектолитров (1 гектолитр эквивалентен 133 стандартным винным бутылкам). Причина падения производства вина — неблагоприятные погодные условия в ключевых винодельческих странах Европы, таких как Испания, Италия и Франция.

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