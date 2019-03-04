Алкоголь начал исчезать из магазинов

Российские ретейлеры опасаются, что лицензии на продажу алкоголя будут приостановлены в массовом порядке, уже зафиксированы десятки подобных случаев, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Опасения связаны с тем, что чиновники могут моментально приостанавливать лицензию из-за неоплаченных ретейлерами штрафов. Отслеживать штрафы с 2019 года власти могут через систему казначейства ГИС ГМП.

Таким образом, магазины лишаются на несколько недель возможности продавать алкоголь, пока не будет закончено разбирательство. Торговые сети утверждают, что из-за ошибок в системе давно оплаченные штрафы отображаются как непогашенные.

По данным АКОРТ, в разных регионах страны уже зафиксировано около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь. В Минфине рассматривают возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах.

Ранее сообщалось, что российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, рост составил до 20 процентов. Это объясняют повышением с начала года НДС до 20 процентов, введением с первого квартала помарочного учета, ростом расценок на логистику.

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