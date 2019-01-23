На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».

О повышении цен с 14 января сообщила в письме клиентам и партнерам компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России. В качестве основных причин названы повышение с начала года НДС до 20 процентов, введение с первого квартала помарочного учета, повышение расценок на логистику из-за роста цен на топливо и ослабление рубля. Продукция подорожает на 6-20 процентов.

О повышении цен сообщили и другие участники рынка. Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин заявил, что компания подняла цены на 3-7 процентов в зависимости от брендов. Холдинг Roust Рустама Тарико повысил расценки на импортный алкоголь на 5-6 процентов. По информации пресс-службы холдинга, было сделано все, чтобы сохранить цены, но это оказалось невозможным, хотя маржинальность бизнеса снизилась. В «Ладоге» с 1 января импортный алкоголь подорожал на два процента. Ряд импортеров пока сохранили цены на текущем уровне, но, как отмечается в публикации, решение могут изменить уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» может привести к существенному сокращению поставок в Россию иностранного спиртного. Он устанавливает единые требования к российским производителям алкоголя и импортерам, но импортеры не смогут документально подтвердить, что ввозимая продукция полностью соответствует российским нормам. Это может привести к запрету на импорт ряда напитков.

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