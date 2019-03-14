На российском заводе установили алкорамки для выявления работников с перегаром

В Новосибирске на входе на авиационный завод имени Чкалова — один из крупнейших в России — поставили рамки с алкотестерами, благодаря которым можно вычислить человека с перегаром. Об этом «НГС.НОВОСТИ» сообщил читатель.

Рабочие проходят проверку на алкогольное опьянение утром при входе в цеха и вечером на выходе. Наличие алкоголя в организме человека определяется через алкотестер, в который сотрудникам приходится дуть.

«Никаких приказов и распоряжений по заводу на эту тему не было, просто гром среди ясного неба, заставляют дуть всех подряд, образовывается очередь, на выходе тоже необходимо дунуть!» — говорится в сообщении.

Один из работников завода рассказал изданию, что специальные приборы пока есть только на одном турникете на проходной, в результате чего образовывается очередь. Другая сотрудница отметила, что рамки проработали всего полдня и к вечеру «либо были отключены, либо вышли из строя».

В марте прошлого года власти захотели ввести на рабочих местах добровольное тестирование сотрудников на алкоголь и наркотики. По информации главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, на тот момент такие алкотесты уже проводились на нескольких предприятиях, например, на Новолипецком металлургическом заводе.

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