Государство займется перевоспитанием пьющих рабочих

Российские власти планируют ввести на рабочих местах добровольное тестирование на алкоголь и наркотики. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По словам специалиста, подобные алко- и наркотесты уже проводятся на Новолипецком металлургическом заводе и еще нескольких предприятиях. «В первую очередь мы говорим об опасных производствах, но охват должен быть тотальным. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу», — добавил он.

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Нарколог отметил, что в рамках инициативы работодателям предлагается заключать с работниками коллективные договоры с пунктами по профилактике пьянства. Сотрудники должны не пить на работе и проходить обследование по требованию начальства.

Со своей стороны, администрация предприятия обязуется не увольнять человека, а позволить ему пройти лечение. «Какая-то социальная защита обязательно должна быть. К сожалению, работодатели заинтересованы только в том, чтобы избавиться от этих людей, а не заниматься их здоровьем», — добавил Брюн.

Он подчеркнул, что подобные программы реабилитации рабочих давно и успешно применяются на Западе. В долгосрочной перспективе это оздоравливает экономику и приносит организации прибыль. Брюн отметил, что из-за алкоголя и наркотиков Россия теряет до 5 процентов ВВП.

В начале 2016 года президент Владимир Путин обещал продолжить планомерную борьбу с пьянством в России. По данным Роспотребнадзора, с 2009 года потребление алкоголя в стране сократилось на треть, число больных алкоголизмом также уменьшилось.

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