Русские жены коллективно помолились за пьющих русских мужей

Жители нескольких деревень в Иркутской области приняли участие в общем молебне, в котором попросили избавить местных мужчин от алкоголизма. Об этом изданию «Такие дела» рассказала одна из жительниц деревни Аргун Октябрина.

«У нас коллективный молебен: верующие из трех деревень собрались — просим Бога за наших мужиков, которые пьют... Если женщины еще держатся, то многие мужчины опускают руки. Совхоз распался, работы нет, денег нет», — пояснила Октябрина.

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По ее словам, подобные мероприятия проходят в деревне регулярно, участие в них принимают местные баптисты и православные. Собираются верующие у кого-нибудь дома, так как ни церкви, ни костела, ни мечети в Аргуне нет. Октябрина отмечает, что на молебне будут рады представителям любых религий.

«Если наша молитва хоть одному из них поможет отвернуться от пьянки, то мы будем знать, что молились не напрасно», — заявила она.

В прошлом году в Минздраве сообщили, что жители России стали заметно меньше употреблять спиртное. Отмечалось, что объем выпитого алкоголя на душу населения сократился с 12,4 до 10,3 литра в год. Однако, как следует из ежегодного исследования компании Ipsos, в глазах мировой общественности Россия по-прежнему представляется самой пьющей страной мира.

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