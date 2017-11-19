Опасный участок трассы в Уфе окропили святой водой

В Уфе опасный участок дороги на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского окропили святой водой. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Чтобы святой отец смог беспрепятственно освятить дорогу, на время проведения обряда дорожные инспекторы перекрыли улицу.

Как отмечает «Башинформ», 14 ноября на этом месте насмерть сбили 90-летнего жителя Уфы. По словам очевидцев, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Сначала мужчина попал под колеса автомобиля Porsche, затем его переехала машина марки Kia.

Накануне, 18 ноября, в Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы Темрюк — Краснодар. Шествие, в котором приняли участие около 100 сотрудников ведомства, было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В текущем году он приходится на 19 ноября.