Кировский бизнесмен начал продавать воздух после богослужений

Предприниматель Александр Шустов из села Великорецкое Кировской области организовал бизнес по продаже местного воздуха после проведения богослужений. Об этом в пятницу, 29 сентября, мужчина рассказал телеканалу «Дождь».

«Заказы есть, но заказов много на воздух после молебна и литургии. Очень большой ажиотаж именно на воздух после богослужений», — отметил бизнесмен.

По его словам, пол-литровую банку воздуха из села можно приобрести за 500 рублей. На воздух после литургии и молебна действует наценка в 25 процентов. Дороже всего обойдется воздух, собранный после посещения митрополита Марка, — наценка на него составляет уже 50 процентов.

Отмечается, что через село Великорецкое ежегодно проходит Великорецкий крестный ход — один из крупнейших крестных ходов в России.

Ранее в сентябре стало известно, что швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продавать в баллонах горный альпийский воздух. На сайте компании предлагается купить один, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов. Стоимость одного баллона составляет 47 долларов (около 2,7 тысячи рублей).