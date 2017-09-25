В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов

Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. На сайте компании предлагается на выбор купить одну, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов.

Баллоны оснащены индивидуальной маской. Цена одной единицы товара составляет 47 долларов (2700 рублей).

Предприниматели в настоящее время ищут желающих вложить деньги в этот бизнес. На сайте для потенциальных инвесторов отмечается, что основными покупателями могут стать жители Китая, как одной из стран с наиболее загрязненной атмосферой.

В 1929 году советский фантаст Александр Беляев опубликовал роман «Продавец воздуха». В нем, по сюжету, коммерсант Бэйли на своей секретной фабрике в Якутии начал сжижать атмосферный воздух, а когда в мире началась его нехватка, сделал кислород товаром.