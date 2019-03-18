В России решили победить ночную продажу пива

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов поручил Росалкогольрегулированию (РАР) и Минфину усилить контроль за продажей пива, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ведомствам поручено до 1 августа подготовить и внести в правительство поправки в законодательство, обязывающие продавцов передавать данные о продаже пива, сидра, медовухи и пуаре (грушевый сидр) в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС).

На данный момент в ЕГАИС фиксируется лишь поступление напитков в торговую точку, тогда как продажа более крепких напитков фиксируется уже на кассе. Таким образом, планируется полностью отслеживать продажу пива и исключить его реализацию в ночное время.

Кроме того, Силуанов поручил создать реестр производителей пива и другой аналогичной продукции как альтернативу лицензированию. Отсутствие регистрации в реестре будет грозить административной и уголовной ответственностью.

ЕГАИС ввели в России в 2006 году для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. К розничным продажам систему подключили с 1 июля 2016 года.

В сентябре прошлого года глава РАР Игорь Алешин заявил, что после усиления контроля за соблюдением минимальных цен, качеством этой продукции и внедрения ЕГАИС россияне стали меньше пить. Подушевой уровень потребления алкоголя за последние 12 лет снизился в стране на 40 процентов, что, впрочем, по мнению главы ведомства, все еще далеко от идеала.

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