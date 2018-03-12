Россиян решили оставить без крафтового пива

Правительство собирается ввести маркировку и лицензирование производства и оборота пива, сидра, пуаре и медовухи. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на материалы совещания у зампреда правительства Александра Хлопонина.

Ужесточение регулирования рынка пива может привести к исчезновению крафтовых пивоварен, так как для небольших компаний дополнительные расходы на лицензирование окажутся непосильными, считают эксперты.

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Предложения по введению обязательного лицензирования и маркировки по поручению правительства готовит Минфин. Это объясняется тем, что ради уклонения от уплаты повышенного акциза под выпуском пива зачастую маскируется производство слабоалкогольных напитков на основе красителя, спирта и воды.

По подсчетам представителя «Опоры России», количество производителей, обязанных получить лицензию, увеличится в четыре раза (сейчас их около 330).

С 1 января 2016 года Росалкогольрегулирование обязало подключиться к ЕГАИС всех оптовых торговцев алкоголем, а с 1 июля того же года данное требование распространили также на розничных продавцов. С июля 2016 года внедрить систему на своих предприятиях обязаны также российские пивовары (кроме предприятий с объемом производства менее 300 тысяч декалитров в год).

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