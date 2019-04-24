Россияне стали вдвое меньше пить

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что снижение данного показателя привело к сокращению отравлений алкоголем и к уменьшению числа случаев заболеваемости, связанных с употреблением спиртных напитков. Это способствовало снижению смертности мужчин трудоспособного возраста на 18 процентов с 2012 года.

Скворцова добавила, что потребление табака также уменьшилось.

В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.

В начале апреля генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что граждане стали меньше пить. Этому способствовало то, что россияне стали чаще пользоваться собственным транспортом.

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