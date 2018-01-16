Россияне стали пить в пять раз меньше

За последние пять лет россияне стали на 80 процентов меньше употреблять спиртное. Об этом на Гайдаровском форуме в Санкт-Петербурге сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает kp.ru.

За тот же срок в стране заметно снизилось количество курильщиков — на 22 процента, а среди подростков привычка к табаку теперь встречается в три раза реже.

В августе 2017-го опрос ВЦИОМ показал, что за последний год 44 процента россиян стали меньше употреблять алкоголь; 39 процентов респондентов и вовсе стали трезвенниками.

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, получивший известность на посту главы Роспортребнадзора, заявил, что позитивная динамика связана с появлением в стране поколения, понимающего цену своего здоровья, а также с демонстрацией здорового образа жизни руководством страны. «Мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллиона лет эволюции», — отметил депутат.

В 2016-м, на четвертый год после запрета рекламы в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения сократился с 12,4 до 10,3 литра в год, отметили в Минздраве. Однако этот показатель еще превышает норму Всемирной организации здравоохранения на четверть.

Одновременно почти вдвое сократилась и смертность от отравления спиртным: с 11,4 до 5,6 на 100 тысяч человек.

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