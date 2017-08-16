Онищенко раскрыл причины «всеобщего отрезвления» россиян

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что россияне стали меньше употреблять алкоголь из-за того, что в стране появилось поколение, понимающее цену своего здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Также, по словам Онищенко, важную роль сыграла демонстрация здорового образа жизни руководством страны, а также исполнение законодательных норм.

«Я достаточно со скепсисом отношусь, что 39 процентов вообще не пьет у нас, но, тем не менее, скажу, что мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции. Но даже если 3,9 процента населения россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления», — сказал он.

Онищенко добавил, что «после 300-летнего запоя России пора отрезветь». Он пояснил, что ведет отсчет со времен Петра I, который «в рамках государственной политики спаивал нацию».

Ранее 16 августа были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, согласно которым за последний год 44 процента россиян стали меньше пить, а 39 процентов вовсе теперь не употребляют спиртное.