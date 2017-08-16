Социологи сообщили о сокращении употребления россиянами алкоголя

За последний год 44 процента россиян стали меньше употреблять алкоголь. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Половина опрошенных в 2017 году пьют также, как и в 2016 году. Чаще употреблять спиртное за это время стали только четыре процента граждан.

При этом более трети россиян (39 процентов) совсем не пьют спиртное, четверть пьет реже, чем раз в месяц. Два-три раза в месяц привыкли выпивать 16 процентов, несколько раз в неделю — четыре процента. При этом один процент опрошенных пьет ежедневно.

Наиболее часто россияне пьют вино (43 процента), пиво (16 процентов), коньяк (14 процентов) и водку (12 процентов). При этом большинство (80 процентов) респондентов уверены, что безвредного алкоголя не существует. Противоположной точки зрения придерживаются 15 процентов опрошенных.

«Важный тренд, который мы фиксируем на протяжении последних нескольких лет, — устойчивое снижение доли потребления, так называемых "бытовых наркотиков". При этом речь идет не только об алкогольной продукции, но и о потреблении табака. С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение», — отметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос ВЦИОМ проводился 3-4 августа. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятная погрешность не превышает 3,5 процента.

В июле в Минздраве заявили, что жители России стали заметно меньше употреблять спиртное. В 2016 году объем выпитого алкоголя на душу населения сократился с 12,4 до 10,3 литра в год. Однако этот показатель еще на четверть превышает норму, определенную Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).