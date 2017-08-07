Правительство решило превратить россиян в сторонников ЗОЖ

Правительство собирается увеличить долю приверженцев здорового образа жизни среди россиян до 50 процентов к 2020 году. Об этом говорится в утвержденном правительством паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», опубликованном на сайте кабмина.

Согласно документу, если в 2017 году в стране насчитывается 36 процентов сторонников ЗОЖ, то к 2025 году их доля должна увеличиться до 60 процентов.

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«Проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом», — говорится в документе. Отмечается, что его реализация должна привести к снижению употребления алкогольной и табачной продукции, а также к совершенствованию законодательства в области рекламы спиртного, табака и нерационального питания.

Среди мер, которые планируется реализовать, — публикация на полезных продуктах знаков отличия, поддержка некоммерческих организаций, пропагандирующих здоровое питание, а также пропаганда отказа от абортов.

Ранее сообщалось, что в стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагалось запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков, а также указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах.