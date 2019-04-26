Прокуратуру попросили найти бутылки для крымского вина

Минпромторг обратился с официальным запросом к заместителю генпрокурора по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, в котором просит дать оценку действиям предприятия, ограничившего поставки бутылок крымским виноделам, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра Виктора Евтухова.

«Мы считаем, что здесь как минимум злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение конкуренции», — заявил он. Евтухов также уточнил, что известно, что владельцем или совладельцем предприятия является американский фонд.

По словам Евтухова, министерство сейчас прорабатывает вопрос обеспечения крымских виноделов необходимой тарой. По его словам, есть предложения от других компаний —предприятий из Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

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Ранее стало известно, что крымские винодельческие предприятия могут остановиться на полгода или девять месяцев из-за нехватки бутылок. После прекращения поставок тары с Украины снабжением Крыма стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».

Второй недавно перешел американским акционерам, и новый топ-менеджер Александрс Павловс объяснил, что продажа стекла в Крым прекращается из-за санкций, введенных США против Крыма. «Русджам» не может в одиночку удовлетворить потребности региона.

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