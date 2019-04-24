Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Крымские винодельческие предприятия могут остановиться на полгода или девять месяцев из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары отказался от поставок на полуостров из-за антироссийских санкций, передает в среду, 24 апреля, принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Письмо с описанием этой проблемы председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко отправил депутату Госдумы Дмитрию Белику.

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Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло». Второй недавно перешел американским акционером, гендиректор тоже сменился. Новый топ-менеджер Александрс Павловс объяснил, что продажа стекла в Крым прекращается из-за санкций, введенных США против Крыма.

«Русджам», добавил представитель виноделов, в одиночку не справляется с необходимым объемом поставок.

В итоге многие производители вина, среди которых крупные частные и государственные компании — «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман» и Севастопольский винный завод — понесут колоссальные убытки, заключил Липко.

Белик в свою очередь отправил обращение руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

США ввели санкции против Крыма после присоединения региона к России в 2014 году. Американским и многим европейским предприятиям, в частности, запрещено поставлять свои товары на полуостров.

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